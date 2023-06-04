До Польщі міг залетіти повітряний об’єкт із Білорусі: його знайшли неподалік великої військової частини

Залишки кулі знайшли у кукурудзяному полі

На північному сході Польщі у Вармінсько-Мазурському воєводстві виявили об’єкт, схожий на повітряну кулю, до якої було прикріплено коробку з пінопласту та антена. Він міг потрапити на польську територію з боку Білорусі.

Про це повідомляє радіостанція RMF FM

Так, залишки невеликої кулі знайшли у кукурудзяному полі за кілька кілометрів від полігону та великої військової частини – навчального центру Сухопутних військ Польщі "Оржиш". На місце виявлення знахідки прибули співробітники поліції та забрали кулю на експертизу.

Представник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський підтвердив виявлення невідомої кулі на території країни. За його словами, об’єкт помітив один із місцевих мешканців і після цього викликав на місце події поліцію.

"Скоріше за все, це метеорологічна куля, але служби зараз у процесі перевірки об’єкта. Необхідно дочекатися завершення їхньої діяльності, щоб стверджувати це однозначно", – наголосив Горишевський.

Він також додав, що радіолокаційне обладнання не виявило жодних порушень повітряного простору напередодні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 травня на територію Польщі з боку Білорусі залетів повітряний об’єкт. Ймовірно, це був наглядовий аеростат.