В Польшу мог залететь воздушный объект из Беларуси: его нашли недалеко от крупной воинской части

Остатки шара нашли в кукурузном поле

На северо-востоке Польши в Варминско-Мазурском воеводстве обнаружили объект, похожий на воздушный шар, к которому были прикреплены коробка из пенопласта и антенна. Он мог попасть на польскую территорию со стороны Беларуси.

Об этом сообщает радиостанция RMF FM

Так, остатки небольшого шара нашли в кукурузном поле в нескольких километрах от полигона и крупной воинской части – учебного центра Сухопутных войск Польши "Оржиш". На место обнаружения находки прибыли сотрудники полиции и забрали шар на экспертизу.

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский подтвердил обнаружение неизвестного шара на территории страны. По его словам, объект заметил один из местных жителей и после этого вызвал на место происшествия полицию.

"Скорее всего, это метеорологический шар, но службы сейчас в процессе проверки объекта. Необходимо дождаться завершения их деятельности, чтобы утверждать это однозначно", – отметил Горышевский.

Он также добавил, что радиолокационное оборудование не выявило никаких нарушений воздушного пространства накануне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 мая на территорию Польши со стороны Беларуси залетел воздушный объект. Вероятно, это был наблюдательный аэростат.