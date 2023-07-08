"Это не угроза": Байден дал важный совет Си Цзиньпину после его поездки в россию

Байден напомнил Си, сколько американских корпораций ушли из рф после ее полномасштабного вторжения в Украину

Президент США Джо Байден посоветовал главе Китая Си Цзиньпину "быть осторожным" в отношениях с Москвой, приведя в качестве аргумента тот факт, что Пекин зависит от западных инвестиций. Это произошло после визита китайского лидера в Москву в марте этого года

Об этом сообщает издание Reuters.

Президент Соединенных Штатов напомнил Си, что после полномасштабного вторжения россии в Украину российский рынок покинуло множество американских корпораций.

"С тех пор, как россия вторглась в Украину, 600 американских корпораций ушли из рф. А вы говорили мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожны", — пересказал Байден свой диалог с Си.

Президент США добавил, что сказал китайскому лидеру, что его слова, "это не угроза, это наблюдение".

В ответ Си Цзиньпин, по словам Байдена, "слушал и не спорил".

Как сообщал "Телеграф", ранее Си Цзиньпин заявил, что в ходе визита в москву лично предостерег президента россии владимира путина от применения ядерного оружия в Украине.