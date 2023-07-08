"Це не погроза": Байден дав важливу пораду Сі Цзіньпіну після його поїздки до росії

Байден нагадав Сі, скільки американських корпорацій пішли з росії після її повномасштабного вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден порадив главі Китаю Сі Цзіньпіну "бути обережним" у відносинах із Москвою, навівши як аргумент той факт, що Пекін залежить від західних інвестицій. Це сталося після візиту китайського лідера до москви у березні цього року.

Про це повідомляє видання Reuters.

Президент Сполучених Штатів нагадав Сі, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну російський ринок залишило дуже багато американських корпорацій.

"Відколи росія вторглася в Україну, 600 американських корпорацій пішли з рф. А ви казали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій з Європи та США. Будьте обережні", — переказав Байден свій діалог з Сі.

Президент США додав, що сказав китайському лідеру, що його слова "це не загроза, це спостереження".

У відповідь Сі Цзіньпін, за словами Байдена, "слухав і не сперечався".

Як повідомляв "Телеграф", раніше Сі Цзіньпін заявив, що під час візиту до Москви особисто застеріг президента росії володимира путіна від застосування ядерної зброї в Україні.