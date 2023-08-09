Противостояние США и Китая набирает обороты: Байден собрался во Вьетнам

Визит может состояться уже в сентябре

Президент США Джо Байден заявил, что вскоре посетит Вьетнам. Этот визит будет рассматриваться как усиление влияния Штатов в регионе и попытка противостоять Китаю.

Официально Белый дом о поездке не объявлял, но анонс Байдена был включен в общий отчет о его выступлениях на сборе средств в Нью-Мексико, пишет NBC News.

"Я собираюсь вскоре поехать во Вьетнам, потому что они хотят изменить наши отношения и стать партнерами", — сказал Байден.

На предвыборном приеме 29 июля глава Белого дома заявил, что лидер Вьетнама хочет с ним встретиться.

"Мне позвонил глава Вьетнама, он отчаянно хочет встретиться со мной, когда я поеду на G20. Он хочет сделать нас важным партнером наряду с россией и Китаем. Как вы думаете, о чем это? Нет, я не шучу", — сказал тогда Байден.

Президент примет участие в саммите G20 в Нью-Дели в сентябре.

Отмечается, что Байден сделал укрепление отношений с Юго-Восточной Азией приоритетом в рамках попыток противостоять влиянию Китая и россии.

В марте он провел телефонный разговор с руководителем Вьетнама, генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом. В отчете Белого дома было сказано, что разговор был сосредоточен на расширении двусторонних отношений при совместной работе над решением региональных проблем. Речь шла об изменении климата, обеспечении свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона и ухудшении ситуации с окружающей средой и безопасностью вдоль Меконга.

Стоит отметить, что США стремятся установить партнерские отношения со странами региона, для противодействия влияния Китая и рф. В то же время, между Китаем и Вьетнамом существуют территориальные споры — Китай считает едва ли не всю акваторию Южно-Китайского моря своей, тогда как официально она распределена между странами региона, в том числе и Вьетнамом.

Как сообщал "Телеграф", спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Китай и россия продолжают искать пути военного сотрудничества. США внимательно следят за ситуацией и готовы действовать.