Протистояння США та Китаю набирає обертів: Байден зібрався до В’єтнаму

Поїздка може відбутися вже у вересні

Президент США Джо Байден заявив, що незабаром відвідає В’єтнам. Цей візит розглядатиметься як посилення впливу Штатів у регіоні та спроба протистояти Китаю.

Офіційно Білий дім про поїздку не оголошував, але анонс Байдена був включений до загального звіту про його виступи на збиранні коштів у Нью-Мексико, пише NBC News.

"Я збираюся незабаром поїхати до В’єтнаму, тому що вони хочуть змінити наші стосунки та стати партнерами", — сказав Байден.

На передвиборчому прийомі 29 липня глава Білого дому заявив, що лідер В’єтнаму хоче зустрітися з ним.

"Мені зателефонував глава В’єтнаму, він відчайдушно хоче зустрітися зі мною, коли я поїду на G20. Він хоче зробити нас важливим партнером поряд із росією та Китаєм. Як ви думаєте, про що це? Ні, я не жартую", — сказав тоді Байден.

Президент візьме участь у саміті G20 у Нью-Делі у вересні.

Зазначається, що Байден зробив зміцнення відносин із Південно-Східною Азією пріоритетом у рамках спроб протистояти впливу Китаю та росії.

У березні він провів телефонну розмову з керівником В’єтнаму, генеральним секретарем Нгуєн Фу Чонгом. У звіті Білого дому було сказано, що розмова була зосереджена на розширенні двосторонніх відносин під час спільної роботи над вирішенням регіональних проблем. Йшлося про зміну клімату, забезпечення свободи та відкритості Індо-Тихоокеанського регіону та погіршення ситуації з навколишнім середовищем та безпекою вздовж Меконгу.

Варто зазначити, що США прагнуть встановити партнерські відносини з країнами регіону, для протидії впливу Китаю та рф. Водночас між Китаєм і В’єтнамом існують територіальні суперечки — Китай вважає чи не всю акваторію Південно-Китайського моря своєю, тоді як офіційно вона розподілена між країнами регіону, в тому числі й В’єтнамом.

Як повідомляв "Телеграф", речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Китай і росія продовжують шукати шляхи військової співпраці. США уважно стежать за ситуацією та готові діяти.