Будут требовать переговоров с россией: Кулеба предупредил о тяжелой осени для Украины

Украинской стороне также нужно количественное и качественное присутствие всего мира, а не только традиционных друзей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил украинцев, что осень и зима могут оказаться тяжелыми для украинских дипломатов, поскольку начинает звучать все больше голосов о возможных переговорах.

Так, в Instagram-стриме с журналистом Вадимом Карпьяком министр иностранных дел сделал прогноз, что Украина победит "на всех фронтах", однако "будет тяжелая осень".

"Будет очень тяжелый политический сезон, всех предупреждаю", – сказал Кулеба.

Он пояснил, что возможно усиление "голосов" в разных странах мира "о том, что есть "проблемы" и "нужные переговоры".

"Это не от чиновников звучит, но громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", — подчеркнул Кулеба.

Ожидается также большое количество тяжелых международных саммитов, на которых украинской стороне нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

Напомним, ранее в Саудовской Аравии проходила встреча, посвященная обсуждению поиска мира в Украине. На мероприятие прибыли советники глав государств более 40 стран, причем россия там представлена не была. "Телеграф" поговорил с экспертами, которые рассказали, что означает этот саммит и какие результаты он принес для Украины.