Конгрессу Мексики показали "тела инопланетян": ученого-докладчика уже ловили на подлоге (фото, видео)

Подлинность анализов мумий пока не подтверждена

На публичных слушаниях в Конгрессе Мексики уфолог Хайме Мауссан представил тела двух, как он утверждает, инопланетян. Мумии возрастом не меньше 1000 лет были найдены в Перу.

Об этом сообщает мексиканская газета El Universal. Однако по данным Yahoo News Мауссан несколько лет назад уже выдавал человеческое тело за мертвого инопланетянина.

Известно, что одна из мумий была найдена в городе Куско в Перу. Оба тела исследовали в Автономном национальном университете Мексики (UNAM) и при помощи радиоуглеродного анализа ученые выяснили, что возраст мумий более тысячи лет.

"Эти экземпляры не являются частью нашей земной эволюции… Это не существа, найденные после катастрофы НЛО. Они были найдены в шахтах с диатомовыми водорослями, а позже окаменели", — заявил уфолог под присягой.

Также Моссан добавил, что больше 30% ДНК найденных образцов неизвестны, а рентгеновские снимки показали, что одна из мумий содержала "яйца". Более того, у обоих экземпляров были обнаружены имплантаты, состоящие из невероятно редких металлов, включая осмий. Эти снимки были показаны во время заседания Конгресса, хотя их подлинность неизвестна.

Однако иностранные СМИ сообщают, что в 2017 году уфолог Хайме Мауссан уже заявлял, что нашел "инопланетян". Но после исследований стало ясно, что за представителя внеземной цивилизации он хотел выдать тело обычного человеческого ребенка. Уфолог много лет занимается исследованием внеземных явлений, но пока ему не удавалось доказать существование инопланетян.

Известный профессор Абрахам Ави Леб, который в прошлом руководил факультетом астрономии Гарварда, призвал правительство Мексики разрешить национальным ученым проводить исследования возможности внеземных цивилизаций. Сообщается, что на общественных слушаниях также присутствовали член Палаты представителей Японии Йосихар Асакава, один из трех свидетелей слушаний по делу НЛО в Америке, бывший пилот ВМС США и исполнительный директор организации "Американцы за безопасную авиакосмическую промышленность" Райан Грейвс и другие эксперты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые предложили новый способ поиска внеземных цивилизаций. До сих пор сигналы от разумных существ на Землю пока не приходили.