Конгресу Мексики показали "тіла інопланетян": вченого-доповідача вже ловили на підробці (фото, відео)

Справжність аналізів мумій поки що не підтверджена

На публічних слуханнях у Конгресі Мексики уфолог Хайме Мауссан представив тіла двох, як він стверджує, інопланетян. Мумії віком щонайменше 1000 років було знайдено Перу.

Про це повідомляє мексиканська газета El Universal. Однак, за даними Yahoo News, Мауссан кілька років тому вже видавав людське тіло за мертвого інопланетянина.

Відомо, що одну з мумій було знайдено у місті Куско в Перу. Обидва тіла досліджували в Автономному національному університеті Мексики (UNAM) та за допомогою радіовуглецевого аналізу вчені з’ясували, що вік мумій понад тисячу років.

"Ці екземпляри не є частиною нашої земної еволюції... Це не істоти, знайдені після катастрофи НЛО. Вони були знайдені в шахтах з діатомовими водоростями, а пізніше скам’янілі", — заявив уфолог під присягою.

Також Мосан додав, що понад 30% ДНК знайдених зразків невідомі, а рентгенівські знімки показали, що одна з мумій містила "яйця". Більше того, в обох екземплярах були виявлені імплантати, що складаються з неймовірно рідкісних металів, включаючи осмій. Ці знімки були показані під час засідання Конгресу, хоча їхня справжність невідома.

Проте іноземні ЗМІ повідомляють, що в 2017 році уфолог Хайме Мауссан уже заявляв, що знайшов "інопланетян". Але після досліджень стало ясно, що за представника позаземної цивілізації він хотів видати тіло звичайної людської дитини. Уфолог багато років займається дослідженням позаземних явищ, але поки що йому не вдавалося довести існування інопланетян.

Відомий професор Абрахам Аві Леб, який керував факультетом астрономії Гарварда, закликав уряд Мексики дозволити національним ученим проводити дослідження можливості позаземних цивілізацій. Повідомляється, що на громадських слуханнях також були присутніми член Палати представників Японії Йосіхар Асакава, один із трьох свідків слухань у справі НЛО в Америці, колишній пілот ВМС США та виконавчий директор організації "Американці за безпечну авіакосмічну промисловість" Райан Грейвс та інші експерти.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вчені запропонували новий спосіб пошуку позаземних цивілізацій. Досі сигнали від розумних істот на Землю поки що не приходили.