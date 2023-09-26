россия может вернуться в Совет по правам человека при ООН: как и почему это может произойти

Выборы в структуру состоятся 10 октября

После исключения россии из Совета по правам человека ООН, теперь ее дипломаты намерены вернуться в орган на еще один трехлетний срок.

Как сообщает BBC, об этом говорится в копии документа, который россия распространяет среди членов ООН с просьбой о поддержке ее кандидатуры в Совете.

В документе представители страны-оккупанта утверждают, что структура якобы превратилась в "инструмент, обслуживающий политическую волю одной группы стран", явно намекая на Запад. При этом они обещают найти "адекватные решения для вопросов прав человека".

Также российские дипломаты обещают восстановить доверие после обвинений россии в нарушениях прав человека во время вторжения в Украину.

Как известно указанная структура ООН располагается в Женеве и состоит из 47 членов, избираемых сроком на три года. В апреле 2022 года россию исключили оттуда голосами 93 членов ГА ООН.

Следующие выборы должны пройти 10 октября, а на два места для представителей Центральной и Восточной Европы помимо россии претендуют также Албания и Болгария.

При этом издание отмечает, что у россии есть все шансы вернуться туда даже несмотря на то, что три мониторинговых группы признали ее несоответствующей требованиям.

Как сообщалось ранее, спустя полтора года войны в ООН признали факты того, что россияне пытали украинцев, а некоторые случаи завершались смертельным исходом.