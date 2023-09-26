росія може повернутися до Ради з прав людини при ООН: як і чому це може статися

Вибори до структури відбудуться 10 жовтня

Після виключення росії з Ради з прав людини ООН тепер її дипломати мають намір повернутися в орган на ще один трирічний термін.

Як повідомляє ВВС, про це йдеться в копії документа, який росія поширює серед членів ООН з проханням про підтримку її кандидатури в Раді.

У документі представники країни-окупанта стверджують, що структура нібито перетворилася на "інструмент, який обслуговує політичну волю однієї групи країн", явно натякаючи на Захід. При цьому вони обіцяють знайти "адекватні рішення для прав людини".

Також російські дипломати обіцяють поновити довіру після звинувачень росії у порушеннях прав людини під час вторгнення в Україну.

Як відомо, зазначена структура ООН знаходиться в Женеві і складається з 47 членів, які обираються терміном на три роки. У квітні 2022 року росію виключили звідти голосами 93 члени ГА ООН.

Наступні вибори мають відбутися 10 жовтня, а на два місця для представників Центральної та Східної Європи окрім росії претендують також Албанія та Болгарія.

При цьому видання зазначає, що росія має всі шанси повернутися туди навіть попри те, що три моніторингові групи визнали її невідповідною вимогам.

Як повідомлялося раніше, через півтора року війни в ООН визнали факти того, що росіяни катували українців, а деякі випадки завершувалися смертельними наслідками.