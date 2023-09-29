На Западе ведется активная работа для сдерживания информационного влияния рф

Российская пропаганда в США и Европе уже не так сильна, как ранее. Хотя россияне все еще пытаются создать хаос, благодаря Украине удалось разоблачить российских "агентов хаоса" по всему миру.

Об этом рассказала 46-летняя американка Сара Эштон-Сирилло, трансгендер, младший сержант и боевой медик ТРО ВСУ в интервью "Украинской правде". В августе она стала официальным спикером Теробороны для коммуникации с западной аудиторией.

"Россияне пытаются создать хаос. В 2015-2016 годах мы видели это из многих расследований. евгений пригожин был в списке самых разыскиваемых людей из-за своих дезинформационных кампаний в соцсетях, которые были использованы как оружие. Теперь – забудьте на мгновение о ситуации с Twitter, с X – соцсети устраивают блокаду (фейкам и "ботам", – ред), чтобы не позволить россиянам создать путаницу", — описала ситуацию Сара Эштон-Сирилло.

По ее словам, хотя россия все еще вещает на западную аудиторию через свой канал Russia Today, все знают, что это пропагандистский канал. По крайней мере, в США, отмечает спикер Теробороны, где люди стали более осведомленными, особенно после полномасштабного вторжения, когда санкции затрагивают людей, получающих зарплату от Russia Today, Sputnik или ТАСС.

"Благодаря Украине удалось разоблачить российских агентов хаоса по всему миру. Соединенные Штаты и другие партнеры проделали очень, очень хорошую работу, чтобы по крайней мере сдержать пропаганду рф", — резюмировала Сара Эштон-Сирилло.

Как рассказывал "Телеграф", российских пропагандистов очень нервирует, что Сара Эштон-Сирилло борется с роспропагандой и ее главными носителями. После ее публикации с обещанием, что "российские военные преступники-пропагандисты будут подвергаться преследованию, и справедливость восторжествует", они подняли вой, якобы она призывает "убивать журналистов".