На Заході ведеться активна робота для стримування інформаційного впливу рф

Російська пропаганда в США та Європі вже не така сильна, як раніше. Хоча росіяни ще намагаються створити хаос, завдяки Україні вдалося викрити російських "агентів хаосу" по всьому світу.

Про це розповіла 46-річна американка Сара Ештон-Сірілло, трансгендер, молодший сержант та бойовий медик ТРО ЗСУ в інтерв’ю "Українській правді". У серпні вона стала офіційним речником Тероборони для комунікації із західною аудиторією.

"Росіяни намагаються створити хаос. У 2015-2016 роках ми бачили це з багатьох розслідувань. євгеній пригожин був у списку найрозшукуваніших людей через свої дезінформаційні кампанії в соцмережах, які були використані як зброя. Тепер – забудьте на мить про ситуацію з Twitter, з X — соцмережі влаштовують блокаду (фейкам та "ботам", — ред), щоб не дозволити росіянам створити плутанину", — описала ситуацію Сара Ештон-Сірілло.

За її словами, хоча росія все ще веде мовлення на західну аудиторію через свій канал Russia Today, всі знають, що це пропагандистський канал. Принаймні, у США, зазначає речник Тероборони, де люди стали більш обізнаними, особливо після повномасштабного вторгнення, коли санкції торкаються людей, які отримують зарплату від Russia Today, Sputnik чи ТАРС.

"Завдяки Україні вдалося викрити російських агентів хаосу по всьому світу. Сполучені Штати та інші партнери проробили дуже, дуже хорошу роботу, щоб принаймні стримати пропаганду росії", — резюмувала Сара Ештон-Сірілло.

Як розповідав "Телеграф", російських пропагандистів дуже нервує, що Сара Ештон-Сірілло бореться із розпропагандою та її головними носіями. Після її публікації з обіцянкою, що "російські військові злочинці-пропагандисти будуть переслідуватися, і справедливість переможе", вони підняли виття, нібито вона закликає "вбивати журналістів".