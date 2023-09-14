В россии очень возмутились содержанием брифинга

Слова спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло о преследовании русских пропагандистов не остались незамеченными в россии. Там уже заявили, что начнут собственное расследование.

Свое обращение спикер опубликовала на своей странице в Twitter. В самом ролике она заявила, что уже на следующей неделе одного из пропагандистов ждет расплата. При этом имени Эштон-Чирилло не называла.

"На следующей неделе зубы русских дьяволов будут скрежетать еще сильнее, а из их бешеных ртов будет пениться неконтролируемое безумие, когда мир увидит, как любимый кремлевский пропагандист расплачивается за их преступления. И эта марионетка Путина только первая. Российские военные преступники-пропагандисты будут подвергаться преследованию, и справедливость восторжествует", — сказала она.

Само видео она подписала словами: "Поскольку несколько человек просили это видео и многие обсуждали его в Telegram и социальных сетях, вот мой последний выпуск "россия ненавидит правду". россияне и их сторонники, как и ожидалось, скрипят зубами".

россиянам же померещилось, что в своем обращении спикер ВСУ пообещала "убивать журналистов". Как заявил глава Союза по правам человека рф Валерий Фадеев, он уже обратился в СК и ФСБ в связи с "угрозами".

В то же время глава Союза журналистов рф Владимир Соловьев заявил, что такие "угрозы" нужно воспринимать всерьез и посоветовал всем коллегам быть осторожными.

Не промолчала и спикер МИД рф мария захарова. Она посчитала обращение спикера ВСУ "доказательством террористического характера киевского режима".

Интересно, что Эштон-Чирилло является англоязычным спикером и ее брифинги не сопровождаются переводом на украинский или русский языки. Судя по всему, россиянам следует лучше разбираться в иностранных языках, так как про убийство спикер ни слова не сказала.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россияне бурно отреагировали на назначение американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло спикером ВСУ.