Названы лауреаты Нобелевской премии по физике: за что награждены трое ученых

Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии мира 2023 по физике. В этот список попали сразу трое ученых за свои достижения.

Ими стали ученые Пьер Агостини, Ференцо Крауз и Анне Льюнье за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для исследования динамики электронов в веществе. Об этом сообщает Фонд Нобеля.

"Физика была областью премий, о которой Альфред Нобель первым упомянул в своем завещании от 1895 года. В конце девятнадцатого века многие люди считали физику ведущей из наук, и, возможно, Нобель тоже видел ее в том же духе. Его собственные исследования также были тесно связаны с физикой", — говорится в сообщении.

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