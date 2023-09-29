Среди оппонентов Зеленского на "нобелевку" оказался россиянин: кого считают фаворитом

Комитет стремится достичь консенсуса по поводу своего выбора

В числе фаворитов на Нобелевскую премию мира в этом году букмекеры выделяют президента Украины Владимир Зеленского и российского оппозиционера Алексея Навального. В то же время эксперты считают, что они вряд ли победят.

Комитет стремится достичь консенсуса по поводу своего выбора. Если это невозможно, решение принимается большинством голосов. Личности кандидатур могут раскрыть те, кто их выдвигает. Об этом сообщает Reuters.

"Зеленский — военный лидер, в то время как в прошлом году комитет сосредоточился на россии, что снизило шансы обоих", — говорится в материале.

В 2023 году на премию претендует 351 человек. При этом полный список остается в секрете. К слову, в числе номинантов оказалась также известная экоактивистка Грета Тунберг, политик Владимир Кара-Мурза, участница китайских протестов Пенг Лифа и многие другие.

Объявление о лауреатах сделают 6 октября в 11:00 по центральноевропейскому времени (13:00 по Киеву) в Норвежском Нобелевском институте в Осло. Церемония вручения премии состоится в мэрии Осло 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2022 года Владимир Зеленский также был лауреатом на Нобелевскую премию. В списках букмекеров он был фаворитом. В итоге Нобелевской премией были награждены политзаключенный Алесь Бяляцкий, украинская организация "Центр гражданских свобод", а также российская организация по правам человека "Мемориал".