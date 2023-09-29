Серед опонентів Зеленського на "нобелівку" виявився росіянин: кого вважають фаворитом

Комітет прагне досягти консенсусу щодо свого вибору

Серед фаворитів на Нобелівську премію миру цього року букмекери виділяють президента України Володимира Зеленського та російського опозиціонера Олексія Навального. Водночас експерти вважають, що вони навряд чи переможуть.

Комітет прагне досягти консенсусу щодо свого вибору. Якщо це неможливо, рішення ухвалюється більшістю голосів. Особи кандидатур можуть розкрити ті, хто їх висуває. Про це повідомляє Reuters.

"Зеленський — військовий лідер, тоді як минулого року комітет зосередився на росії, що знизило шанси обох", — йдеться у матеріалі.

2023 року на премію претендує 351 особа. При цьому повний перелік залишається в секреті. До речі, серед номінантів виявилася також відома екоактивістка Грета Тунберг, політик Володимир Кара-Мурза, учасниця китайських протестів Пенг Ліфа та багато інших.

Оголошення про лауреатів зроблять 6 жовтня об 11:00 за центральноєвропейським часом (13:00 за Києвом) у Норвезькому Нобелівському інституті в Осло. Церемонія вручення премії відбудеться у мерії Осло 10 грудня, у річницю смерті Альфреда Нобеля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2022 році Володимир Зеленський також був лауреатом на Нобелівську премію. У списках букмекерів він був лідером. У результаті Нобелівською премією було нагороджено політв’язня Алеся Бяляцького, української організації "Центр громадянських свобод", а також російської організації з прав людини "Меморіал".