Названо лауреатів Нобелівської премії з фізики: за що нагороджено трьох вчених

Лауреати здобули визнання за свої експерименти

Стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії миру 2023 року з фізики. До цього списку потрапили одразу троє вчених за свої досягнення.

Ними стали вчені П’єр Агостіні, Ференцо Крауз та Анна Льюньє за експериментальні методи, що генерують аттосекундні імпульси світла для дослідження динаміки електронів у речовині. Про це повідомляє сайт Нобелівського комітету.

"Три лауреати Нобелівської премії з фізики 2023 року отримали визнання за свої експерименти, які дали людству нові інструменти для дослідження світу електронів усередині атомів і молекул. П’єр Агостіні, Ференц Краус та Анн Л’Юйє продемонстрували спосіб створення надзвичайно коротких імпульсів світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, у яких електрони рухаються або змінюють енергію», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експерименти лауреатів Нобелівської премії дозволили отримати настільки короткі світлові імпульси, що вони вимірюються в аттосекундах, продемонструвавши, що ці імпульси можна використовувати для отримання зображень процесів всередині атомів і молекул.

Своєю чергою голова Нобелівського комітету з фізики Єва Олссон додала, що "тепер можна відчинити двері у світ електронів". Аттосекундна фізика дає можливість зрозуміти механізми, якими керують електрони. Наступним кроком буде їх використання".

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