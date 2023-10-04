Озвучены нобелевские лауреаты по химии: среди них россиянин, не обошлось без скандала

Шведская королевская академия наук, вероятно, по ошибке, обнародовала имена лауреатов раньше срока

Нобелевскую премию по химии присудили ученым Мунги Бавенди, Луиcу Брюсу и Алексею Екимову за открытие и синтез квантовых точек. Однако имена победителей стали известны раньше официального объявления.

О том, кому присуждена Нобелевская премия по химии сообщается на сайте Нобелевского комитета. Наночастицы и квантовые точки используются в светодиодных лампах и телевизионных экранах. Также их могут применять в хирургических операциях по удалению раковых тканей.

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2023

Шведская королевская академия наук утром 4 октября, за несколько часов до объявления нобелевских лауреатов по химии, разослала письмо, в котором назвала имена обладателей премии. В нем были названы имена победителей. Как пишет Reuters, вероятно, письма были разосланы по ошибке. Представители Шведской королевской академии наук заявили, что решение о том, кто получит Нобелевскую премию по химии в 2023 году "еще не принято", а имена лауреатов будут объявлены, как и было запланировано, в 11:45 по местному времени.

Мунги Бавенди и Луис Брюс — американские ученые. Алексей Екимов занимается исследованиями в области физики твердого тела и оптики; известен как первооткрыватель квантовых точек. С 1999 года он живет и работает в США в компании Nanocrystals Technology.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 2 октября Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине. Ими стали Каталин Карико и Дрю Вайсман. Их исследования легли в основу разработки мРНК-вакцины против COVID-19, благодаря им удалось разработать эффективную защиту от всколыхнувшей мир болезни. Нобелевскими лауреатами по физике в 2023 году стали сразу трое ученых: Пьер Агостини, Ференцо Крауз и Анне Льюнье за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для исследования динамики электронов в веществе.