Озвучено нобелівських лауреатів з хімії: серед них росіянин, не обійшлося без скандалу

Шведська королівська академія наук, ймовірно, помилково оприлюднила імена лауреатів раніше

Нобелівську премію з хімії присудили вченим Мунгі Бавенді, Луїсу Брюсу та Олексію Єкімову за відкриття та синтез квантових точок. Однак імена переможців стали відомі раніше офіційного оголошення.

Про те, кому присуджено Нобелівську премію з хімії, повідомляється на сайті Нобелівського комітету. Наночастинки та квантові точки використовуються у світлодіодних лампах та телевізійних екранах. Також їх можуть застосовувати у хірургічних операціях з видалення ракових тканин.

Лауреати Нобелівської премії з хімії 2023

Шведська королівська академія наук вранці 4 жовтня за кілька годин до оголошення нобелівських лауреатів з хімії розіслала листа, в якому назвала імена володарів премії. У ньому було названо імена переможців. Як пише Reuters, ймовірно, листи були розіслані помилково. Представники Шведської королівської академії наук заявили, що рішення про те, хто отримає Нобелівську премію з хімії у 2023 році, "ще не прийнято", а імена лауреатів будуть оголошені, як і було заплановано, об 11:45 за місцевим часом.

Мунгі Бавенді та Луїс Брюс — американські вчені. Олексій Єкімов займається дослідженнями у галузі фізики твердого тіла та оптики; відомий як першовідкривач квантових точок. З 1999 року він живе та працює у США в компанії Nanocrystals Technology.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 2 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізіології та медицини. Ними стали Каталін Каріко та Дрю Вайсман. Їх дослідження лягли в основу розробки мРНК-вакцини проти COVID-19, завдяки їм вдалося розробити ефективний захист від хвороби, що сколихнула світ. Нобелівськими лауреатами з фізики у 2023 році стали одразу троє вчених: П’єр Агостіні, Ференцо Крауз та Ганні Льюньє за експериментальні методи, що генерують аттосекундні імпульси світла для дослідження динаміки електронів у речовині.