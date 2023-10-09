Бей своих, чтоб чужие боялись: ракета ХАМАС попала в мечеть кадырова под Иерусалимом

Мечеть была построена в 2014-ом году

Боевики ХАМАС, которых натренировали россияне, во время очередного обстрела Израиля разбомбили мечеть имени кадырова. Это было прямое попадание.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля. Сама мечеть находится под Иерусалимом.

В подтверждение этому дипведомство также опубликовало соответствующую фотографию. На ней можно увидеть, как над кадыровской мечетью поднимается столб густого дыма.

Откуда в Израиле мечеть кадырова

Мечеть расположена в израильской арабской деревне Абу-Гош, где проживают около шести тысяч человек. По одной из версий, местные жители являются потомками чеченцев, выходцев с Северного Кавказа, переселившихся на территорию Османской империи еще в 16 веке. Во время войны за Независимость Израиля в 1948 году арабы Абу-Гоша отказались воевать против молодой армии еврейского государства.

"В деревне на этот счет даже шутят, что мол, евреи этого не забыли и с тех пор постоянно отдают дань – массово посещают местные рестораны", — пишет издание BBC.

Так вот, несмотря на то, что деревня довольно популярная, у неё нахватало средств, чтобы построить себе большую мечеть. Об этой проблеме в 2011 году представителям кадырова обмолвился бывший глава местного совета. И кадыров решил помочь.

В итоге в 2014 году в Абу-Гоше открыли новую мечеть за 10 миллионов долларов, из которых 6 поступило из чеченского правительства. И поэтому назвать её решили в честь отца рамзана кадырова ахмата.

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочитать в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в Израиле путинцев поймали на подыгрывании ХАМАС. В пример там приводят некоторых российских журналистов, которые распространяют прямую пропаганду боевиков.