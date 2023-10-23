Российский олигарх покупает Forbes? В украинском подразделении объяснили ситуацию

Сделка пока не завершена

История с возможной покупкой российским олигархом Магомедом Мусаевым глобального медиаконгломерата Forbes наделала много шума в сети и вызвала резонанс, в том числе и в Украине.

Прояснить ситуацию попыталась контрибьютор украинского подразделения Forbes Нина Мищенко, которая в своем Facebook обнародовала официальную позицию издания.

Отмечается, что американский миллиардер Остин Рассел объявил в мае текущего года о покупке 82% Forbes Global Media Holdings, которая является материнской компанией известного журнала.

"Остин Рассел является основателем и СЕО компании Luminar Technologies, специализирующейся на разработке технологий автономного вождения с капитализацией более 1,5 млрд долларов. Остин Рассел категорически отрицает присутствие российского капитала в консорциуме, участвующем в реализации сделки", — говорится в сообщении.

При этом указывается, что сделка по приобретению еще не является завершенной, а американские регуляторы пока продолжают ее рассматривать. При этом внимание на нее обратил даже Комитет по иностранным инвестициям в Минфине США.

"Forbes является глобальным брендом со 100-летней историей и безупречной репутацией. Любые действия, подрывающие это наследие, неприемлемы. Forbes Ukraine издается согласно лицензионному соглашению, предусматривающему высокие стандарты журналистики и корпоративного управления. Мы служим единой группе интересов – нашей аудитории, и это никогда не изменится", — добавили в издании.

Стоит отметить, что раньше свою позицию по теме высказывал и главный редактор украинского Forbes Борис Давиденко, который считает, что если информация правдива, то сделку не закроют.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" ранее расспросил экономических экспертов, которые рассказали, могут ли российские олигархи хотя бы в теории пойти против путина.