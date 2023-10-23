Російський олігарх купує Forbes? В українському підрозділі пояснили ситуацію

Угода поки не завершена

Історія з можливою купівлею російським олігархом Магомедом Мусаєвим глобального медіаконгломерату Forbes наробила багато шуму в мережі та викликала резонанс, у тому числі й в Україні.

Прояснити ситуацію спробувала контриб’ютор українського підрозділу Forbes Ніна Міщенко, яка у Facebook оприлюднила офіційну позицію видання.

Зазначається, що американський мільярдер Остін Рассел оголосив у травні поточного року про покупку 82% Forbes Global Media Holdings, яка є материнською компанією відомого журналу.

"Остін Рассел є засновником та СЕО компанії Luminar Technologies, яка спеціалізується на розробці технологій автономного водіння з капіталізацією понад $1,5 млрд. Остін Рассел категорично заперечує присутність російського капіталу в консорціумі, що бере участь у реалізації угоди", — йдеться у повідомленні.

При цьому вказується, що угода щодо придбання ще не завершена, а американські регулятори поки що продовжують її розглядати. При цьому увагу на неї звернув навіть Комітет із іноземних інвестицій у Мінфіні США.

"Forbes є глобальним брендом зі 100-літньою історією та бездоганною репутацією. Будь-які дії, що підривають цей спадок, є неприйнятними. Forbes Ukraine видається згідно з ліцензійною угодою, яка передбачає високі стандарти журналістики й корпоративного управління. Ми служимо єдиній групі інтересів – нашій аудиторії, і це ніколи не зміниться", — додали у виданні.

Варто зазначити, що раніше свою позицію на тему висловлював і головний редактор українського Forbes Борис Давиденко, який вважає, що якщо інформація правдива, то угоду не закриють.

Як повідомлялося раніше, "Телеграф" раніше розпитав економічних експертів, які розповіли, чи можуть російські олігархи хоча б теоретично піти проти путіна.