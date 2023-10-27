Война в Израиле: ракета упала на курорте Египта, есть пострадавшие (видео)

Ракета упала более чем в 350 км от сектора Газа

Ракета, вероятно, выпущенная в ходе боевых действий между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа, упала возле медицинского учреждения в египетском курортном городе Таба на Красном море рядом с израильской границей. В результате этого шесть человек получили ранения.

Об этом сообщила египетская газета Al Qahera News, передает Тimes of Israel. Инцидент произошел рано утром 27 октября, ракета попала в станцию скорой помощи и жилой дом, расположенный рядом.

Израильские военные заявили, что им известно об инциденте, связанном с безопасностью в этом районе. В ЦАХАЛе что он произошел "за пределами нашей границы".

Таба – курортный город на берегу Красного моря, популярный среди туристов. Он расположен прямо напротив израильского портового города Эйлат на Красном море, более чем в 350 км от сектора Газа.

Напомним, после жестокого нападения террористов ХАМАС на Израиль рано утром 7 октября, израильские власти официально объявили о начале войны и провели мобилизацию резервистов армии. Пока в Секторе Газа ежедневно уничтожаются принадлежащие ХАМАС объекты, к террору Израиля присоединились и другие группировки, в частности "Хезболла". Однако в Тель-Авиве утверждают, что будут идти к полной победе над врагом.

Как сообщал "Телеграф", в сети появились спутниковые снимки с последствиями атаки по двум районам сектора Газа Бейт-Ханун и Атара. Накануне по ним нанесла удары израильская авиация.

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