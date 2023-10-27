Війна в Ізраїлі: ракета впала на курорт Єгипту, є постраждалі (відео)

Ракета впала більш ніж за 350 км від сектора Газа

Ракета, ймовірно, випущена під час бойових дій між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у секторі Газа, впала біля медичного закладу в єгипетському курортному місті Таба на Червоному морі поряд із ізраїльським кордоном. Внаслідок цього шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомила єгипетська газета Al Qahera News, передає Times of Israel. Інцидент стався рано-вранці 27 жовтня, ракета поцілила в станцію швидкої допомоги та житловий будинок, розташований поряд.

Ізраїльські військові заявили, що їм відомо про інцидент, пов’язаний із безпекою у цьому районі. У ЦАХАЛі додали, що він стався "за межами нашого кордону".

Таба – курортне місто на березі Червоного моря, популярне серед туристів. Воно розташоване прямо навпроти ізраїльського портового міста Ейлат на Червоному морі, більш ніж 350 км від сектора Газа.

Нагадаємо, після жорстокого нападу терористів ХАМАС на Ізраїль рано вранці 7 жовтня, ізраїльська влада офіційно оголосила про початок війни та провела мобілізацію резервістів армії. Поки в Секторі Газа щодня знищуються об’єкти, що належать ХАМАСу, до терору Ізраїлю приєдналися й інші угруповання, зокрема "Хезболла". Однак у Тель-Авіві стверджують, що йтимуть до повної перемоги над ворогом.

Як повідомляв "Телеграф", у мережі з’явилися супутникові знімки з наслідками атаки по двох районах сектору Гази Бейт-Ханун та Атара. Напередодні по них завдала ударів ізраїльська авіація.

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