Деградация промышленности? СМИ объяснили, почему США передали Украине так мало танков M1 Abrams

США уже давно не производили новые Abrams – преимущественно по контрактам поставляются отремонтированные и модернизированные машины, снятые с хранения

Соединенные Штаты в период с 1979 по 1993 годы произвели 8,8 тысячи танков M1 Abrams, или 840 машин в год и 75 машин в месяц – а американские заводы имели потенциал для удвоения выпуска танков. Но сейчас по всем текущим контрактам США могут производить только 12 машин в месяц, то есть до 135 единиц в год – и это не новые танки, а снятые с хранения и отремонтированные машины или модернизированные.

Об этом пишет польское издание Defence24. Журналисты издания пишут, что США не только закрыли часть заводов, производивших танки – в частности Детройтский арсенал – но с 1993 года делали новые Abrams только по заказу.

Несмотря на это, по разным данным, на вооружении и хранении Армии США находится от 4200 до 7500 танков Abrams, часть из которых, правда, непригодна для использования, поскольку разобрана почти до голых корпусов. Однако такие танки можно восстановить и модернизировать.

Но сейчас также существует настоящая "очередь" на Abrams, которая охватывает более 1,5 тысяч единиц танков, которые у американских производителей заказали другие страны. К примеру, по заключенному контракту США и Польши последняя планирует получить 250 танков Abrams до конца 2024 года, то есть 83 танка в месяц. Большинство этих танков составят именно машины, которые пройдут ремонт и модернизацию после хранения.

А США со всем тем нужно поддерживать собственную способность оперативно ликвидировать пробелы в действующем танковом составе вооруженных сил в случае войны. Именно поэтому, заключает издание, США сейчас ограничены в поставке танков союзникам, в том числе и Украине.

Как сообщалось ранее, первый танк Abrams прибыл в Украину в конце сентября. Снабжение произошло быстрее, чем предполагалось ранее, поскольку вместо новейшей вариации M1A2 были переданы модернизированные M1A1.

К середине октября, в Украину прибыли все обещанные танки этого типа. Всего было передано около тридцати единиц. В то же время из-за границы вернулись и украинские военные, проходившие обучение на американской базе в Германии.