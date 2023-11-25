"Кризис" преодолен: Израиль и ХАМАС возобновили освобождение заложников

Операция оказалась на грани срыва

Израиль и ХАМАС продолжают обмен удерживаемыми лицами в рамках операции "Небесные врата". После того как состоялся первый этап (13 израильтян и 11 иностранцев в обмен на 39 палестинцев), ХАМАС решил поставить процесс на паузу, однако благодаря усилиям переговорщиков, он был возобновлен.

Как сообщил представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в своем X, посредники из его страны и из Египта смогли убедить боевиков продолжить освобождение заложников.

По его словам, на свободу выйдут еще 39 палестинцев, которых обменяют на 13 израильтян и 7 иностранцев.

"Из израильских тюрем были освобождены 33 ребенка и 6 женщин, а из сектора Газа — 8 детей и 5 женщин, а также 7 иностранцев", — написал он.

Египетские источники заявили, что "кризис" преодолен и "обмен пленными" между Израилем и ХАМАСом продолжается

Как сообщалось ранее, после жестокого нападения боевиков ХАМАС, Израиль начал полномасштабные боевые действия в Секторе Газа, в результате которых войскам страны удалось по сути взять город в кольцо.

22 ноября появилась информация, что стороны готовят десятидневное прекращение огня, в ходе которого будет проведен первый с начала войны обмен пленными. Ожидается, что за это время домой вернутся 100 израильтян в обмен на 300 палестинцев.