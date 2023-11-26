Российские колонии массово закрывают: причина связана с войной против Украины

Раньше был перелимит, а сейчас количество "зеков" значительно меньше

Продолжая войну против Украины, в россии мобилизуют все больше заключенных. В некоторых регионах ситуация набирает такие обороты, что колонии закрывают, ведь количество заключенных стало критически малым.

Точных данных о том, сколько преступников было мобилизовано, нет, однако адвокат правозащитного проекта "Первый отдел" Евгений Смирнов сообщил, что количество может достигать десятков тысяч. Об этом сообщает Freeдом.

Он отмечает, что по количеству мест заключения можно примерно понять, сколько "зеков" из конкретного региона россия отправила на войну против Украины. К примеру, в Красноярском крае закрылось от 3 до 5 колоний, общее количество лиц, в которых насчитывает около 10 000.

При этом ранее в колониях был перелимит, а теперь заполненность значительно меньше возможностей мест лишения свободы.

Более того, по словам Евгения Смирнова, на войну против Украины отправляют заключенных и из женских колоний. И там преступницы ждут вербовщиков, чтобы покинуть колонию и затем получить помилование от российского диктатора владимира путина. Но им приходится ждать немало: то ли мобилизационные лимиты не позволяют отправлять женщин на фронт в большом количестве, то ли вербовщики не справляются с большим количеством желающих.

Ранее "Телеграф" писал, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что владимир путин может начать тотальную мобилизацию уже в следующем году, после своего переизбрания.