National Interest: война в Украине уничтожила репутацию российского военного флота

Российский флот неоднократно получал мощную оплеуху от страны, не имеющей собственного боевого флота

Война в Украине фактически уничтожила престиж российского флота во всем мире. В частности, россияне потеряли от украинских ракет флагман Черноморского флота, крейсер "Москва" – это крупнейший военный корабль, потерянный россиянами в бою со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщило издание The National Interest. Журналист Питер Сучиу, автор статьи, назвал российский флот наиболее пострадавшим из-за войны в Украине.

Издание отмечает, что сейчас, несмотря на все заявления российских политиков, российский военно-морской флот находится в полузаброшенном состоянии. Флагман Черноморского флота крейсер "Москва" уничтожен государством, даже не имеющим весомого собственного боевого флота.

Один из самых больших кораблей Северного флота, авианосный крейсер "Адмирал Кузнецов", с 2017 года находится в ремонте. За это время на корабле было как минимум два пожара, под ним затонул плавучий док, а на палубу упал кран; поэтому в лучшем случае корабль выйдет из ремонта в 2024 году, если очень повезет – с неподготовленным экипажем и плохим качеством ремонта.

Житель дока "Адмирал Кузнецов"

Еще одна фактически безвозвратная потеря российского флота – тяжелый атомный крейсер "Петр Великий" типа "Киров". Его спишут в 2024 году из-за слишком дорогой модернизации. Его систершип "Адмирал Нахимов" с 1999 года гниет возле заводского стапеля – отремонтировать крейсер почти за 25 лет никто не решился, а сейчас это уже невозможно.

Атомный крейсер "Петр Великий"

Несмотря на это, у россиян все еще остается немалый флот из меньших кораблей, который можно вооружить ракетами, в том числе гиперзвуковыми. К примеру, российский фрегат "Адмирал Горшков" несет на борту ракеты "Циркон". Также россия наращивает флот из атомных подводных крейсеров-ракетоносцев, оставшийся россиянам по наследству от СССР. В общей сложности россия имеет 58 подлодок, в том числе 18 АПЛ с ядерными баллистическими ракетами.

"Она также спустила на воду несколько новых подлодок и планирует построить четыре дополнительных катера с баллистическими ракетами, пять подлодок с крылатыми ракетами и шесть дизельных ударных подлодок", – подчеркнул журналист.

Однако все эти меры вряд ли смогут значительно усилить русский флот и восстановить утраченное реноме. Десантные суда, шесть фрегатов и 24 корвета, запланированные к строительству, могут разве что позволить россии сохранять военно-морское присутствие в мире. Но это будет не флот, а максимум эскадра.

Напомним, что в ночь на 10 ноября во время операции Сил обороны Украины уничтожены два российских десантных катера "Серна" (проект 11770) и "Акула" (проект 1176). На судах находился экипаж и загруженная бронированная техника, в частности, БТР-82.