Хотел видеть Украину "мостом между мирами": кем был покойный Генри Киссинджер

В 90-е годы он называл нашу страну "колыбелью русского православия"

Умер Генри Киссинджер, бывший государственный секретарь США, которому в мае исполнилось 100 лет. Он занимал эту должность с 1973 по 1977 годы и являет собой целую эпоху в политике. Он до последнего был активным и его последней международной поездкой стал визит в Пекин в июле 2023 года.

"Телеграф" рассказывает о жизненном пути Киссинджера. Он известен не только как политик и дипломат, но и как ученый.

Биография

Именно в качестве ученого он начинал свою карьеру, защитив в 1954 году диссертацию по истории дипломатии периода завершения Наполеоновских войн и формирование Венской системы международных отношений. Однако уже в 70-х годах ХХ века он стал одним из самых влиятельных внешнеполитических стратегов США.

Киссинджер в молодости. Фото Getty Images

Киссинджер был одним из "отцов" смягчения военно-политического противостояния Советского Союза и Китая со США и странами Запада — политики "разрядки". Он также сыграл заметную роль в выводе американских войск из Вьетнама, за что стал лауреатом Нобелевской премии мира 1973 года.

Что он говорил о войне россии против Украины

"Я не думаю, что вся вина лежит на путине. Сама война очень безжалостна, нападение должно быть отражено, и я поддерживаю украинское и западное сопротивление. Но еще в 2014 году в эссе я высказал серьезные сомнения по поводу плана пригласить Украину присоединиться к НАТО. С этого началась череда событий, завершившихся войной. Это не оправдывает войну, но я считал тогда и до сих пор считаю, что было бы неразумно совмещать вступление всех бывших стран Восточного блока в НАТО с приглашением Украины также вступить в НАТО", — говорил Киссинджер в мае этого года, напоминая, что тогда предлагал оставить за Украиной нейтральный статус, сделав ее своеобразным "мостом между двумя сторонами".

Как Киссинджер относился к Украине

В ходе своего визита в США в сентябре этого года, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Киссинджером. Изначально американец был против членства Украины в НАТО, но изменил свое мнение и поддерживал членство нашего государства в Альянсе.

Зеленский встретился с Киссинджером в начале осени

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который также принимал участие в этой встрече, в Telegram написал, что у Киссинджера есть много метких цитат, которые характеризуют состояние дел в войне с россией.

"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла", — процитировал Ермак слова Киссинджера, добавив, что "Генри Киссинджер сейчас является одним из лоббистов Украины в НАТО".

В интервью журналу The Economist бывший госсекретарь говорил, что в результате военного усиления Украины благодаря западным вооружениям Европе лучше иметь такое мощное государство в структуре НАТО. Он отметил также, что путину также было бы "безопаснее с Украиной в НАТО".

"Сейчас мы вооружили Украину до такого уровня, на котором она будет лучше вооруженным государством с наименее стратегически опытным руководством в Европе. Если война закончится так, как это наверняка будет – с потерями многих достижений России, но с сохранением Севастополя, то мы можем иметь недовольную Россию, но также и недовольную Украину, то есть равновесие недовольства. Поэтому для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не сможет принимать национальные решения по территориальным претензиям", — аргументировал свою позицию Генри Киссинджер.

Как менялось его отношение к членству Украины в НАТО

Итак, в 2008 году Киссинджер выступал против принятия Украины в НАТО и за то, чтобы Украина оставалась в сфере, "которую россияне считают пространством собственного самосознания". В 2015 году политик критиковал санкции в отношении рф и оправдывал оккупацию Крыма.

В мае 2022 года, в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер заявил, что Украина должна отдать часть своей территории россии, чтобы положить конец войне. Зеленский тогда ответил ему довольно резко.

"Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", — сказал он.

Уже в июле 2022 года Киссинджер призывал во время возможных будущих переговоров с Москвой не уступать оккупированные ею территории Украины. В январе 2023 года он поддержал вступление Украины в НАТО.

"Теперь, когда между НАТО и россией больше нет нейтральных зон, Западу лучше принять Украину в НАТО. Это гарантирует, что конфликты, которые могут возникнуть снова после окончания войны или в результате мирного соглашения, не могут быть решены односторонними нападениями России или Украины", — объяснял Киссинджер.

Книга Киссинджера "Дипломатия", что в ней сказано об Украине

В 2020 году в Украине вышла в переводе на украинский язык книга Киссинджера "Дипломатия", ставшая мировым бестселлером. На английском языке эта книга увидела свет в 1994 году.

Книга "Дипломатия" рассматривает преимущественно историю дипломатических отношений в ХХ веке с определенными экскурсами в историю. В основном речь в ней идет о западной дипломатии.

Примечательно, что Украина в этой книге практически не играет роли в мировой политике. Рассматривая Первую и Вторую мировые войны, Версальскую и Ялтино-Потсдамскую системы международных отношений, "холодную войну" и "разрядку" автор фактически не упоминает о нашей стране, буквально не видя ее.

"Почти до конца 1991 года в Вашингтоне Горбачева считали незаменимым партнером в строительстве нового мирового порядка – причем настолько, что президент Буш выбрал такое неуместное место, как украинский парламент, чтобы именно с его трибуны расхваливать достоинства этого советского руководителя и заявлять о важности сохранения Советского Союза", — это первое упоминание об Украине в книге Киссинджера.

Во втором упоминании об Украине в своей книге Киссинджер назвал нашу страну "колыбель русского православия": "…подавляющее большинство ведущих фигур в россии, независимо от своих политических убеждений, и отговариваются признать крах советской империи или легитимность государств-преемниц, особенно Украины, колыбели русского православия".

Напомним, Киссинджер объяснил свои скандальные слова о территориальных уступках россии со стороны Украины. Он пояснял, что имел в виду возвращение к ситуации на 24 февраля, поскольку признание любых территориальных приобретений россией с того момента будет являться вознаграждением военной агрессии.