Заставили торчать на жаре: президента Германии унизили в Катаре

Это не помешало ему провести встречу с эмиром Катара

Вчера, 29 ноября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Катар был вынужден около получаса ждать на трапе самолета. На официальную встречу в Дохе не прибыл ни один катарский чиновник.

Как пишет Deutsche Welle, Airbus A350 Бундесвера с президентом Германии на борту прилетел в столицу Катара немного раньше графика. Перед трапом самолета расстелили красную дорожку и выстроился катарский почетный караул.

Журналисты отмечают, что рядом стоял посол Германии в Катаре, готовый встретить Штайнмайера, но тот не спешил спускаться с самолета. Президент Германии стоял на трапе самолета на почти 30-градусной жаре. Он время от времени заходил в салон самолета и снова выходил.

Только спустя почти 30 минут после прилета Штайнмайера в аэропорт прибыл государственный министр иностранных дел Катара Султан аль-Мурайчай. После этого немецкий лидер направился на встречу с правящим эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

В свою очередь немецкий таблоид Bild со ссылкой на главу протокольной службы Министерства иностранных дел Германии сообщил, что президент "должен был пить чай в аэропорту, чтобы убить время". При этом отмечается, что жена Штайнмайера воспользовалась этим предложением.

Переговоры между президентом Германии и эмиром Катара по освобождению немецких заложников, которых удерживают боевики палестинской группировки ХАМАС, продолжались около полутора часа. Однако по их завершении Аль Тани отказался от совместной пресс-конференции или заявления.

Напомним, боевики ХАМАС жестоко убили гражданку Германии Шани Лук.