Змусили стирчати на спеці: президента Німеччини принизили у Катарі

Це не завадило йому провести зустріч із еміром Катару

Учора, 29 листопада, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр під час візиту до Катару був змушений близько пів години чекати на трапі літака. На офіційну зустріч у Досі не прибув жоден катарський чиновник.

Як пише Deutsche Welle, Airbus A350 Бундесверу з президентом Німеччини на борту прилетів до столиці Катару трохи раніше графіку. Перед трапом літака розстелили червону доріжку і вишикувався катарський почесний караул.

Журналісти зазначають, що поряд стояв посол Німеччини в Катарі, готовий зустріти Штайнмаєра, але той не поспішав спускатися з літака. Президент Німеччини стояв на трапі літака на майже при 30-градусній спеці. Він час від часу заходив до салону літака і знову виходив.

Лише майже через 30 хвилин після прильоту Штайнмайєра в аеропорт прибув державний міністр закордонних справ Катару Султан аль-Мурайчай. Після цього німецький лідер вирушив на зустріч із правлячим еміром Катару шейхом Тамімом бен Хамадом Аль Тані.

Своєю чергою німецький таблоїд Bild з посиланням на главу протокольної служби Міністерства закордонних справ Німеччини повідомив, що президент "мав пити чай в аеропорту, щоб убити час". При цьому наголошується, що дружина Штайнмайєра скористалася цією пропозицією.

Переговори між президентом Німеччини та еміром Катару щодо звільнення німецьких заручників, яких утримують бойовики палестинського угруповання ХАМАС, тривали близько півтори години. Проте після їхнього завершення Аль Тані відмовився від спільної пресконференція чи заяви.

Нагадаємо, бойовики ХАМАС жорстоко вбили громадянку Німеччини Шані Лук.