Загадочная пневмония детей распространяется по Европе: в каких еще странах обнаружено заболевание

Детские инфекционисты указывают на сезонное обострение

Увеличение количества случаев заболевания детей пневмонией, вызываемой бактерией Mycoplasma pneumoniae, наблюдается не только в Китае. В Європе, помимо Германии, Дания, Франция и Нидерланды также недавно сообщили о восходящей динамике.

Также сообщалось о резком росте количества случаев в одном из округов Огайо, США. Об этом пишет CNN.

Издание добавляет, что нет никаких признаков широкого или выраженного роста инфекций Mycoplasma в других местах Соединенных Штатов, но эта бактерия, как правило, вызывает вспышки пневмонии каждые три года. В США не было настоящей волны этого заболевания еще до пандемии Covid-19, и эксперты говорят, что не удивятся, если бы в этом году произошел рост.

"Мы ожидаем, что некоторые сезоны будут хуже других относительно микоплазмозных инфекций, и, конечно, кажется, что в США и Европе этот год может быть хуже других лет", — сказал врач Бадди Крич, детский инфекционист Университета Вандербильта.

На прошлой неделе европейские эксперты, проводившие наблюдение за микоплазмой в 45 местах в 24 странах, сообщили, что частота случаев, упавшая до менее 1% во время пандемии, снова начала расти в начале года. Согласно отчету, опубликованному в The Lancet Microbe, на лето и осень этого года в среднем наблюдался рост более чем в четыре раза, причем больший прирост наблюдался в Азии и Европе.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, резистентность к антибиотикам, используемым для лечения этой инфекции, может играть определенную роль в увеличении случаев в Китае.

"Вы можете наблюдать периодические эпидемии каждые несколько лет, особенно у детей от 5 до 12 лет, то есть детей школьного возраста", — сказал д-р Питер Хотез, являющийся одним из руководителей Центра разработки вакцин Техасской детской больницы.

Ранее "Телеграф" писал, что Китайские органы здравоохранения заявили, что не обнаружили никаких необычных или новых патогенов у детей, массово начавших болеть пневмонией. Волну заболеваемости объясняют сезонным обострением.