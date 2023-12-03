Загадкова пневмонія дітей розповсюджується по Європі: у яких ще країнах виявлено захворювання

Дитячі інфекціоністи вказують на сезонне загострення

Збільшення кількості випадків захворювання дітей на пневмонію, яку викликає бактерія Mycoplasma pneumoniae, спостерігається не тільки у Китаї. У Європі, окрім Німеччини, Данія, Франція та Нідерланди також нещодавно повідомили про висхідну динаміку.

Також повідомлялося про різке зростання кількості випадків в одному з округів Огайо, США. Про це пише CNN.

Видання додає, що немає жодних ознак широкого чи вираженого зростання інфекцій Mycoplasma в інших місцях Сполучених Штатів, але ця бактерія, як правило, викликає спалахи пневмонії кожні один-три роки. У США не було справжньої хвилі цього захворювання ще до пандемії Covid-19, і експерти кажуть, що не здивуються, якби цього року відбулося зростання.

"Ми очікуємо, що деякі сезони будуть гіршими за інші щодо мікоплазмозних інфекцій, і, звичайно, здається, що в США та Європі цей рік може бути гіршим, ніж інші роки", — сказав лікар Бадді Кріч, дитячий інфекціоніст Університету Вандербільта.

Минулого тижня європейські експерти, які проводили спостереження за мікоплазмою в 45 місцях у 24 країнах, повідомили, що частота випадків, яка впала до менш як 1% під час пандемії, знову почала зростати на початку року. Відповідно до звіту, опублікованого в The Lancet Microbe, станом на літо та осінь цього року в середньому спостерігалося зростання більш ніж у чотири рази, причому більший приріст спостерігався в Азії та Європі.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, резистентність до антибіотиків, що використовуються для лікування цієї інфекції, може відігравати певну роль у збільшенні випадків у Китаї.

"Ви можете спостерігати періодичні епідемії кожні кілька років, особливо у дітей віком від 5 до 12 років, тобто дітей шкільного віку", — сказав д-р Пітер Хотез, який є одним із керівників Центру розробки вакцин Техаської дитячої лікарні.

Раніше "Телеграф" писав, що Китайські органи охорони здоров'я заявили, що не виявили жодних незвичайних або нових патогенів у дітей, які масово почали хворіти на пневмонію. Хвилю захворюваності пояснюють сезонним загостренням.