Яблоки и спортивный костюм: лукашенко и Си Цзиньпин обменялись подарками (видео)

Белорусская делегация привезла в Китай продукты

Белорусский диктатор александр лукашенко прибыл с визитом в Китай. В понедельник, 4 декабря, он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Во время визита лукашенко сопровождал его сын Николай. Об этом свидетельствуют кадры, которые опубликовала его пресс-служба.

Си Цзиньпин и лукашенко обменялись подарками. Белорусская делегация получила яблоки из провинции Хунань, а также картину, выполненную техникой шелковой вышивки. Кроме того, глава КНР подарил сыну лукашенко спортивный костюм с надписью "Китай" на английском языке и китайским флагом.

В свою очередь белорусский диктатор подарил китайскому лидеру изготовленную белорусскими скульпторами композицию, которая призвана символизировать политическую инициативу Пекина "Один пояс — один путь". Также среди подарков были сувениры, шоколад, а также другие продукты.

Напомним, президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались делать совместное фото с самопровозглашенным президентом Беларуси александром лукашенко, которого в ЕС признали соучастником российской войны против Украины. Инцидент произошел на конференции ООН по изменению климата в Дубае.