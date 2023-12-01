Президенты трех европейских стран устроили демарш лукашенко

лукашенко не является частью семьи, к которой мы хотим принадлежать, – Науседа

Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались делать совместное фото с самопровозглашенным президентом Беларуси александром лукашенко, которого в ЕС признали соучастником российской войны против Украины. Инцидент произошел на конференции ООН по изменению климата в Дубае.

"Было бы лицемерием стоять бок о бок с лидером страны, ставшей плацдармом для российской агрессии против Украины. Это называется семейное фото. лукашенко не является частью семьи, к которой мы хотим принадлежать", – пояснил Науседа, чьи слова цитирует LRT.

Президент Литвы добавил, что режим лукашенко "способствует разрушению будущего мира и вместе с россией несет ответственность за происходящее в Украине – от гибели людей до катастрофического влияния на окружающую среду". Науседа подчеркнул, что было бы не только кощунственно, но и цинично демонстрировать единство с такими людьми, которые не уважают ни демократические законы, ни верховенство закона".

Напомним, европейский парламент призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест александра лукашенко, поскольку тот дал разрешение россии на использование территории Беларуси для нападения на Украину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце октября лукашенко заявил, что Украине и россии якобы надо садиться за стол переговоров. Говоря о потерях в войне, он подчеркнул, что население россии намного больше, чем в Украине.