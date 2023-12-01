Президенти трьох європейських країн влаштували демарш лукашенку

лукашенко не є частиною сім’ї, до якої ми хочемо належати, – Науседа

Президенти Литви, Латвії та Польщі Гітанас Науседа, Едгарс Рінкевичс та Анджей Дуда відмовилися робити спільне фото з самопроголошеним президентом Білорусі олександром лукашенком, якого в ЄС визнали співучасником російської війни проти України. Інцидент стався на конференції ООН зі зміни клімату у Дубаї.

"Було б лицемірством стояти пліч-о-пліч з лідером країни, яка стала плацдармом для російської агресії проти України. Це називається сімейне фото. лукашенко не є частиною сім’ї, до якої ми хочемо належати", — пояснив Науседа, чиї слова цитує LRT.

Президент Литви додав, що режим лукашенка "сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом із росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні – від загибелі людей до катастрофічного впливу на довкілля". Науседа наголосив, що було б не лише блюзнірством, а й цинічно демонструвати єдність з такими людьми, які не поважають ані демократичних законів, ані верховенства закону".

Нагадаємо, європейський парламент закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт олександра лукашенка, оскільки той надав дозвіл росії на використання території Білорусі для нападу на Україну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці жовтня лукашенко заявив, що Україні та росії нібито треба сідати за стіл переговорів. Говорячи про втрати у війні, він наголосив, що населення рф набагато більше, ніж в Україні.