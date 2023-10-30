"Ситуація патова...": лукашенко та шойгу зробили заяви про переговори з Україною

Самопроголошений президент вважає, що за стіл переговорів треба сідати без попередніх умов

Білоруський диктатор, який нерідко вражає висловлюваннями про війну, заявляє, що Україні та росії потрібно сідати за стіл переговорів. Водночас у рф відкрито говорять, що нібито готові до розмови.

Про це йдеться в одному із пабліків, який цитує слова лукашенка. Білоруський "лідер" у ході своїх заяв також наголосив на тому, що населення росії набагато більше, ніж в Україні, говорячи про втрати.

"Проблем вистачає. І з боку росії, і з боку України там зараз серйозна обстановка, патова. Ніхто не може нічого зробити. Стоять лоб у лоб до смерті, окопавшись. Гинуть люди, перемелюються. Але росія — це 140 млн, а там (в Україні, — Ред.) 20 млн залишалося на початок війни, і всі тікають", — сказав він.

Самопроголошений президент Білорусі вважає, що сідати за стіл переговорів Україні та росії слід без попередніх умов. При цьому він заявив, що нібито в Україні скоро не буде кому воювати.

"Розумних людей чимало в Україні. Треба сідати за стіл переговорів і домовлятися. Не треба попередніх умов. Головне — команду дали й стоп... Зупинилися і ведемо переговори. Переговори про що? Про землю та про мир. Українці, припустимо, ставитимуть питання про Східну Україну, Донбас, Крим. Але за столом переговорів, ніхто не воює, люди не гинуть. Найнебезпечніша для України — зброя буде, а воювати не буде кому", — підсумував він.

Водночас міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що рф нібито готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні" і про подальше "співіснування" із Заходом. Він зазначив, що для цього Заходу потрібно "зупинитися у своєму прагненні до стратегічної поразки росії".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що олександр лукашенко розкрив деталі його розмови з диктатором путіним перед початком повномасштабної війни. Той просив "прикрити його".