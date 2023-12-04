Яблука та спортивний костюм: лукашенко та Сі Цзіньпін обмінялися подарунками (відео)

Білоруська делегація привезла до Китаю продукти

Білоруський диктатор олександр лукашенко прибув із візитом до Китаю. У понеділок, 4 грудня, він провів переговори із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Під час візиту лукашенка супроводжував його син Микола. Про це свідчать кадри, що опублікувала його пресслужба.

Сі Цзіньпін та лукашенко обмінялися подарунками. Білоруська делегація отримала яблука з провінції Хунань, а також картину, виконану технікою шовкової вишивки. Крім того, глава КНР подарував синові лукашенка спортивний костюм із написом "Китай" англійською мовою та китайським прапором.

Своєю чергою білоруський диктатор подарував китайському лідеру виготовлену білоруськими скульпторами композицію, яка має символізувати політичну ініціативу Пекіна "Один пояс — один шлях". Також серед подарунків були сувеніри, шоколад та інші продукти.

Нагадаємо, президенти Литви, Латвії та Польщі Гітанас Науседа, Едгарс Рінкевичс та Анджей Дуда відмовилися робити спільне фото з самопроголошеним президентом Білорусі олександром лукашенком, якого в ЄС визнали співучасником російської війни проти України. Інцидент стався на конференції ООН зі зміни клімату у Дубаї.