Искусственный камень таит смертельную опасность: Австралия вводит строгий запрет

На решение Австралии обратили внимание и в других странах. В частности в США и Британии

Австралия приняла решение о запрете на изготовление продуктов из искусственного камня, который вступит в силу с 1 июля 2024 года. Тем самым она станет первой страной, которая запретит этот популярный материал, используемый для отделки кухни и ванной комнаты.

Как информирует The Guardian, это связано с тем, что при разрезании искусственного камня образовывается мелкая кремнеземная пыль, которая приводит к тяжелым заболеваниям.

"Это опасный продукт, который, как известно, вызывает потенциально смертельное заболевание силикоз, и ему нет места на наших рабочих местах", — отметила министр промышленных отношений Квинсленда Грейс Грейс.

История с запретом началась в 2015 году, когда один из работников получил тяжелое заболевание легких на производстве, с тех пор ученые и общественность заметили, что случаи получения силикоза не так уж и редки, а потому правительство вынудили пойти на решительный шаг.

Стоит отметить, что Австралия до недавних пор находилась на первом месте в мире по заболеваниях, связанных с асбестом. Это вынудило профсоюзы требовать от правительств его запрета и тем самым добиться создания Национального агентства по проблемам асбеста и обеспечить полное его удаление из государственных и частных зданий до 2030 года. Поэтому у страны уже есть горький опыт решения проблем с массовыми болезнями легких.

Мало того, на решение Австралии обратили внимание и в США, где работает примерно в 10 раз больше каменщиков. Новое исследование обнаружило, что лишь в Калифорнии в период с 2012 по 2018 год фиксировалось менее 5 случаев силикоза в год, а вот в 2022 году таких обнаружили сразу 20. Вместе с тем исследователи говорят, что это скорее всего лишь "верхушка айсберга" и лишь по оптимистическим прогнозам от 15 до 20% всех каменщиков уже столкнулись или столкнутся с этим заболеванием.

Как сообщалось ранее, в соседней Новой Зеландии запретили продавать табачные изделия гражданам, родившимся после 1 января 2009 года. Запрет будет действовать пожизненно.