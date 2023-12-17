Штучний камінь приховує смертельну небезпеку: Австралія вводить сувору заборону

На рішення Австралії звернули увагу й інших країнах. Зокрема у США та Британії

Австралія ухвалила рішення про заборону на виготовлення продуктів зі штучного каменю, яка набуде чинності з 1 липня 2024 року. Тим самим вона стане першою країною, яка заборонить цей популярний матеріал, який використовується для обробки кухні та ванної кімнати.

Як інформує The Guardian, це пов’язано з тим, що при розрізанні штучного каменю утворюється дрібний кремнеземний пил, який призводить до тяжких захворювань.

"Це небезпечний продукт, який, як відомо, викликає потенційно смертельне захворювання на силікоз, і йому немає місця на наших робочих місцях", — зазначила міністр промислових відносин Квінсленду Грейс Грейс.

Історія із забороною розпочалася у 2015 році, коли один із працівників отримав тяжке захворювання легень на виробництві, відтоді вчені та громадськість зауважили, що випадки отримання силікозу не такі вже й рідкісні, а тому уряд змусили піти на рішучий крок.

Варто зазначити, що Австралія донедавна знаходилася на першому місці у світі через захворювання, пов’язані з азбестом. Це змусило профспілки вимагати від урядів його заборони та цим домогтися створення Національного агентства з проблем азбесту та забезпечити повне його видалення з державних та приватних будівель до 2030 року. Тому країна вже має гіркий досвід розв'язання проблем із масовими хворобами легень.

Мало того, на рішення Австралії звернули увагу і в США, де працює приблизно у 10 разів більше каменярів. Нове дослідження виявило, що лише в Каліфорнії в період з 2012 по 2018 рік фіксувалося менш як 5 випадків силікозу на рік, а ось у 2022 році таких виявили відразу 20. Разом з тим дослідники кажуть, що це швидше за все лише "верхівка айсберга" і лише за оптимістичними прогнозами від 15 до 20% усіх каменярів вже зіткнулися або зіткнуться із цим захворюванням.

Як повідомлялося раніше, у сусідній Новій Зеландії заборонили продавати тютюнові вироби громадянам, які народилися після 1 січня 2009 року. Заборона діятиме довічно.