Теперь не подсолнух: в Кыргызстане решили изменить флаг, но он останется почти таким же

Флагу Кыргызстана больше 30 лет

Парламент Кыргызстана принял решение об изменении государственного флага. Президент Садыр Жапаров считает, что изменение флага сделает страну более самостоятельной и независимой.

Об этом сообщает местное СМИ 24.kg со ссылкой на решение парламента республики. По словам депутатом, предыдущий флаг мешал стране "встать с колен".

Отмечается, что будет изменен не весь флаг, а только его центральный элемент — солнце. Его лучи теперь будут не волнообразными, а прямыми. Также депутаты предлагают вместо трех прутьев тундука (сферической конструкции внутри) сделать четыре. Местные историки утверждают, что "четыре прута тундука были на юртах только богатых, зажиточных кыргызов, три — у бедняков".

За изменение солнечных лучей проголосовали 59 депутатов, а против выступили пять человек. Впервые эту идею предложил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По его словам, солнце напоминало иностранцам подсолнух и из-за этого Кыргызстан якобы "не мог встать с колен".

"Флаг не должен быть похож на подсолнух, а давать образ сияющего солнца", — добавил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Нынешний флаг Кыргызской Республики был утвержден в 1992 году. 40 лучей на солнце обозначают объединение древних племен, а внутри него изображен тундук. Это онструкция сферической формы, световое окно традиционной кыргызской юрты "боз-үй"‎.

В конце сентября законодатели отметили, что нынешний рисунок солнца вызывает "дилемму" — некоторые интерпретируют изображение на флаге ‎как цветок подсолнуха или оборку юрты. Потому депутаты предложили изменить форму лучей солнца — чтобы они стали прямыми, а не волнообразными.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве развернули нацистский флаг. Компанией молодых людей, которая это сделала, уже заинтересовалась полиция.