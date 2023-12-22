Тепер не соняшник: у Киргизстані вирішили змінити прапор, але він залишиться майже таким самим

Прапору Киргизстану понад 30 років

Парламент Киргизстану ухвалив рішення про зміну державного прапора. Президент Садір Жапаров вважає, що зміна прапора зробить країну самостійнішою та незалежною.

Про це повідомляє місцеве ЗМІ 24.kg із посиланням на рішення парламенту республіки. За словами депутата, попередній прапор заважав країні "встати з колін".

Зазначається, що буде змінено не весь прапор, лише його центральний елемент — сонце. Його промені тепер будуть не хвилеподібними, а прямими. Також депутати пропонують замість трьох лозин тундука (сферичної конструкції всередині) зробити чотири. Місцеві історики стверджують, що "чотири прути тундуку були на юртах лише багатих, заможних киргизів, три — у бідняків).

За зміну сонячного проміння проголосували 59 депутатів, а проти виступили п’ятеро людей. Вперше цю ідею запропонував президент Киргизстану Садир Жапаров. За його словами, сонце нагадувало іноземцям соняшник і через це Киргизстан нібито "не міг стати з колін".

"Прапор не повинен бути схожим на соняшник, а давати образ сяючого сонця", — додав голова ДКНБ Камчібек Ташієв.

Нинішній прапор Киргизької Республіки було затверджено 1992 року. 40 променів на сонці позначають поєднання стародавніх племен, а всередині нього зображено тундук. Це конструкція сферичної форми, світлове вікно традиційної киргизької юрти "боз-үй"‎.

Наприкінці вересня законодавці зазначили, що нинішній малюнок сонця викликає "дилему" — деякі інтерпретують зображення на прапорі як квітка соняшника або оборку юрти. Тому депутати запропонували змінити форму променів сонця, щоб вони стали прямими, а не хвилеподібними.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві розгорнули нацистський прапор. Компанія молодих людей, яка це зробила, вже зацікавилася поліцією.