Назревает кризис: в Непале негодуют из-за вербовки Путиным людей на войну в Украине

Правительство Непала направило РФ две дипломатические ноты

В Непале назревает политический и гуманитарный кризис из-за вербовки ее граждан Россией для участия в войне в Украине. При этом РФ игнорирует любые призывы прекратить вербовку непальцев.

Генеральный секретарь Конгресса Непала Бишва Пракаш Шарма призвал премьер-министра Пушпу Камаля Дахала поговорить напрямую с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы прояснить ситуацию и остановить вербовку молодежи в ряды российской армии. Об этом пишет The Kathmandu Post.

"Правительство Непала направило российскому правительству две дипломатические ноты, призывая его прекратить вербовку непальских граждан и использование их в борьбе против своего соседа. Но Москва пока не ответила на эти дипломатические ноты", — цитирует издание слова высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел.

В настоящее время уже подтверждено, что семь граждан Непала были убиты во время боевых действий в рядах российской армии. Кроме того, к российской армии присоединились уже сотни непальцев.

Помимо направления дипломатических нот, министр иностранных дел Сауд также обсудил этот вопрос с послом России в Непале Алексеем Новиковым. Пока официального ответа сторона не получила. В дипломатических нотах правительство Непала также призвало Москву отправить обратно непальскую молодёжь.

К тому же, высокопоставленные чиновники министерства иностранных дел сообщили министру Сауду, что если Непал разрешит людям посещать Россию и они в конечном итоге вступят в армию, это может вызвать огромный гуманитарный кризис.

Два чиновника министерства иностранных дел выразили встревоженность тем, что министр иностранных дел и некоторые другие заинтересованные министры проигнорировали их просьбу.

"Мы сообщали, что сеть влиятельных людей была замешана в торговле непальцами, которые, в свою очередь, присоединились к российской армии. Непал не писал дипломатической ноты, когда об этом впервые стало известно нам", — заявил один из двух чиновников на условиях анонимности. "Мы знали, что непальцы едут в Россию даже через различные страны Персидского залива. Лишь недавно мы выпустили публичное уведомление и направили дипломатические ноты в Россию".

Министр Сауд вызвал российского посла в министерство и выразил свою обеспокоенность. Однако поскольку россияне заняты празднованием Рождества и Нового года, ответ, возможно, придет через некоторое время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Непале разоблачили группу лиц, которая занималась вербовкой граждан на войну в Украине. Десть человек находятся под стражей.