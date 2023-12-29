В Турции впервые полетел "стелс"-беспилотник Anka III: что о нем известно

Anka III построен по схеме "летающее крыло" и может поднимать 1200 килограммов вооружения

В Турцию впервые улетел новейший беспилотник разработки турецкой компании TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ) – Anka III. Это реактивный БПЛА, сделанный по технологии "стелс".

Видео полета беспилотника опубликовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X (бывший Twitter). Он также выразил надежду, что новый образец БПЛА внесет весомый вклад в безопасность страны.

Событие интересно на фоне того, отмечает издание Defence Express, что первый полет турецкого истребителя KAAN (проект TF-X) состоится только в январе 2024, тогда как он планировался на 27 декабря 2023 года. Таким образом, показ Anka III фактически завершает год турецкого авиапрома.

БПЛА создавался с начала 2000-х годов и планировался как разведывательная платформа. Но после многих лет разработок его назначение изменилось – теперь это БПЛА для уничтожения вражеских средств ПВО и нанесения глубоких ударов по тылам противника.

Anka III построен по схеме "летающее крыло", из-за чего издалека очень напоминает многократно уменьшенную копию американского "стелс"-бомбардировщика B-2. Он может летать на высоте до 12 км в течение 10 часов со скоростью 463 км/ч (крейсерская), или 787 км/ч (максимальная). Имея взлетную массу в 6,5 тонны, он поднимает груз в 1200 килограммов.

На БПЛА можно установить семь разных систем оружия, в том числе во внутренний отсек. Среди прочего, Anka III может выступать, как дрононосец, носитель крылатой ракеты или другого дальнобойного вооружения.

Ранее " Телеграф " писал, что в 2024 году в Украине будет произведено более миллиона беспилотников разных видов, как ранее обещал президент Зеленский во время большой пресс-конференции. В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности подтвердили это намерение.