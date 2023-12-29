У Турції вперше полетів "стелс"-безпілотник Anka III: що про нього відомо

Anka III побудований за схемою "літаюче крило" та може підіймати 1200 кілограмів озброєння

У Туреччині вперше полетів новітній безпілотник розробки турецької компанії TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ) – Anka III. Це реактивний БПЛА, виготовлений за технологією "стелс".

Відео польоту безпілотника опублікував президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у соцмережі X (колишній Twitter). Він також висловів сподівання, що новий зразок БПЛА зробить вагомий внесок до безпеки країни.

Подія цікава на тлі того, відзначає видання Defence Express, що перший політ турецького винищувача KAAN (проєкт TF-X) відбудеться тільки у січні 2024 року, тоді як він планувався на 27 грудня 2023 року. Таким чином, показ Anka III фактично завершує рік турецького авіапрому.

БПЛА створювався з початку 2000-х років та планувався, як розвідувальна платформа. Але після багатьох років розробок його призначення змінилося – тепер це БПЛА для знищення ворожих засобів ППО та завдання глибоких ударів по тилам противника.

Anka III побудований за схемою "літаюче крило", через що здалека дуже нагадує багатократно зменшену копію американського "стелс"-бомбардувальника B-2. Він може літати на висоті до 12 км протягом 10 годин зі швидкістю 463 км/год (крейсерська), або ж 787 км/год (максимальна). Маючи злітну масу у 6,5 тонни, він підіймає вантаж у 1200 кілограмів.

На БПЛА можна встановити сім різних систем зброї, зокрема у внутрішній відсік. Серед іншого, Anka III може виступати, як дрононосець, носій крилатої ракети, або іншого дальнобійного озброєння.

Раніше "Телеграф" писав, що у 2024 році в Україні виготовлять понад мільйон безпілотників різних видів, як раніше обіцяв президент Зеленський під час великої пресконференції. У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості підтвердили цей намір.