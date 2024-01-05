Число жертв землетрясения в Японии резко выросло: судьба сотен людей неизвестна

Ликвидация последствий продолжается, в некоторые населенные пункты все еще нет доступа

По состоянию на утро 5 января, количество жертв мощного землетрясения в Японии достигло 92 человек. Еще более 200 людей остаются пропавшими без вести.

Поступают сообщения, что в городе Вадзима под завалами могут находиться более 40 человек, и есть опасения, что число жертв еще больше увеличится, пишет Kyodo News. Поисками людей в пострадавших районах и ликвидацией последствий землетрясения занимается приблизительно 4 600 человек.

В городах Вадзима и Сузу, которым был нанесен серьезный ущерб, продолжается поиск людей. Также в пострадавшие районы доставляют все необходимое. В этих районах — наибольшее количество тех, чья судьба остается неизвестной, большинство из них — пожилые люди.

Где это возможно, люди покидают пострадавшие районы, их жилье разрушено, многие несут с собой то, что смогли спасти — альбому с фотографиями, одежду. Люди в отчаянии из-за разрушения их домов. В результате подземных толчков, в некоторых населенных пунктах происходят оползни.

Напомним, мощные подземные толчки, магнитудой 7,6 баллов произошли в центральной части Японии 1 января. Землетрясение повлекло за собой значительные разрушения и пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава. Спасатели не могли оперативно проводить операции из-за длительных подземных толчков. Пострадали также префектуры Ниигата, Тояма, Фукуи и Гифу. Кроме того, страну сотрясают афтершоки (подземные толчки, следующие за землетрясением и связанные с ним).

Ранее "Телеграф" сообщил, что на северо-западе Китая вечером в понедельник, 18 декабря, произошло мощное землетрясение. Погибли и пострадали сотни людей.