Число жертв землетрусу в Японії різко зросло: доля сотень людей невідома

Ліквідація наслідків триває, до деяких населених пунктів все ще немає доступу

Станом на ранок 5 січня кількість жертв потужного землетрусу в Японії досягла 92 осіб. Ще понад 200 людей залишаються зниклими безвісти.

Надходять повідомлення, що у місті Вадзима під завалами можуть перебувати понад 40 людей, і є побоювання, що кількість жертв ще більше збільшиться, пише Kyodo News. Пошуками людей у постраждалих районах та ліквідацією наслідків землетрусу займається приблизно 4 600 осіб.

У містах Вадима та Сузу, яким було завдано серйозних збитків, триває пошук людей. Також до постраждалих районів доставляють все необхідне. У цих районах — найбільша кількість тих, чия доля залишається невідомою, більшість із них — люди похилого віку.

Де це можливо, люди залишають постраждалі райони, їхнє житло зруйноване, багато хто несе із собою те, що змогли врятувати — альбоми з фотографіями, одяг. Люди у розпачі через руйнування їхніх будинків. Внаслідок підземних поштовхів, у деяких населених пунктах відбуваються зсуви ґрунту.

Нагадаємо, потужні підземні поштовхи, магнітудою 7,6 балів, сталися в центральній частині Японії 1 січня. Землетрус спричинив значні руйнування та пожежі в місті Вадзима в префектурі Ісікава. Рятувальники не могли оперативно проводити операції через тривалі підземні поштовхи. Постраждали також префектури Ніігата, Тояма, Фукуї та Гіфу. Крім того, країна потерпає від афтершоків (підземні поштовхи, що йдуть за землетрусом і пов’язані з ним).

Раніше "Телеграф" повідомив, що на північному заході Китаю ввечері в понеділок, 18 грудня, стався сильний землетрус. Загинули та постраждали сотні людей.