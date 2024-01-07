В Японии из-за землетрясения произошла утечка на АЭС: что известно

Всего было замечено несколько пятен

После землетрясения, которое сотрясло провинцию Исикава в Японии перед Новым годом, произошла утечка нефтепродуктов с одной из атомных электростанций.

Как сообщает Sky News со ссылкой на заявление компании Hokuriku Electric, речь идет об электростанции Сика, которая расположена в 65 километрах от эпицентра землетрясения.

Отмечается, что в море перед станцией было обнаружено масляное пятно размером пять на десять метров, а еще одно подобное было найдено непосредственно на дороге возле второго реактора.

Специалисты Hokuriku Electric отмечают, что подземные толчки активировали противопожарную сигнализацию, которая разбрызгала масло и воду возле трансформатора, а после этого дождем нефтепродукты унесло водосток, а затем в море.

Специалисты проводят дополнительные проверки случившегося, но при этом заверяют, что радиационный фон остался в норме и угрозы для людей и животных нет.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 7,6 произошло в провинции Исикава в первый день Нового года, вследствие чего погибли более 120 человек, а судьба еще около 200 остается неизвестной. Больше всего пострадал город Вадзима.