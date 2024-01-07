У Японії через землетрус стався витік на АЕС: що відомо

Усього було помічено кілька плям

Після землетрусу, який струснув провінцію Ісікава в Японії перед Новим роком, стався витік нафтопродуктів з однієї з атомних електростанцій.

Як повідомляє Sky News з посиланням на заяву компанії Hokuriku Electric, йдеться про електростанцію Сіка, яка розташована за 65 кілометрів від епіцентру землетрусу.

Зазначається, що в морі перед станцією було виявлено масляну пляму розміром п’ять на десять метрів, а ще одну таку було знайдено безпосередньо на дорозі біля другого реактора.

Фахівці Hokuriku Electric зазначають, що підземні поштовхи активували протипожежну сигналізацію, яка розбризкала мастило та воду біля трансформатора, а після цього дощем нафтопродукти забрало водостік, а потім у море.

Фахівці проводять додаткові перевірки випадку, але при цьому запевняють, що радіаційний фон залишився в нормі, а загрози для людей і тварин немає.

Як повідомлялося раніше, землетрус магнітудою 7,6 стався в провінції Ісікава в перший день Нового року, внаслідок чого загинуло понад 120 людей, а доля ще близько 200 залишається невідомою. Найбільше постраждало місто Вадима.